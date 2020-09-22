Умер известный российский телеведущий

Российский режиссер и телеведущий Михаил Борисов умер в возрасте 71 года.

19 сентября скончался российский актер и телеведущий Михаил Борисов. Об этом сообщили на сайте театрального института имени Бориса Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.

"В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный – Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", – говорится в некрологе.

На сайте театрального института говорится, что Борисов делал все с неповторимым чувством собственного достоинства и умел виртуозно шутить.

Борисову был 71 год.

Издание "Вокруг ТВ" сообщило, что Борисов умер в клинике, куда был направлен с пневмонией. У него подозревали COVID-19.

Михаил Борисов окончил актерско-режиссерский курс главного режиссера театра имени Вахтангова Евгения Симонова в Театральном институте имени Бориса Щукина. С 1983-го по 1987 год Борисов был режиссером Томского театра драмы, служил в московских театрах "Глобус" и "Наш театр", ставил спектакли для театров имени Ермоловой, Сатиры, Оперетты и "Табакерка". С 1994 года вел телеигру "Русское лото".