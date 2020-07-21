Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"

Режиссер многосерийной картины "Батальоны просят огня" и мультфильмов "Волшебник Изумрудного города" и "Приключения Незнайки и его друзей" Александр Боголюбов умер на 86-м году жизни.

Боголюбов родился в декабре 1934 года Фото:oskarkuchera / Instagram

Советский и российский режиссер Александр Боголюбов умер 20 июля в Москве. О смерти режиссера сообщил его сын, российский телеведущий Оскар Кучера на своей странице в Instagram.

"Папа ушел", – написал он, опубликовав фото отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Папа ушёл.... Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera) 20 Июл 2020 в 7:47 PDT

Боголюбов в 1962 году окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1972 году Боголюбов снял свой первый мультипликационный фильм "Приключения Незнайки и его друзей", а спустя три года на экраны вышел мультфильм "Волшебник изумрудного города".

В качестве кинорежиссера Боголюбов дебютировал в 1985 году, сняв сериал "Батальоны просят огня".

В декабре режиссеру исполнилось бы 86 лет.