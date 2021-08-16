"Усики – пропуск в трусики", "Ничего себе Надя список требований составила". Dantes рассекретил детали своего отдыха с Дорофеевой

"1. Читать, а не видосики смотреть. 2. Усы, а не борода. Даже не спрашивайте, почему. Это навсегда останется в тайне. 3. Сладкое, булочки и тому подобное только по утрам, а не как обычно весь день", – написал он.

Dantes отметил, что в списке много других правил, но он их еще не придумал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

"Усики – пропуск в трусики", – прокомментировала подписчица olgusika.

"Ничего себе Надя список требований составила", – отметил maksimmaksim1683.