"Усики – пропуск в трусики", "Ничего себе Надя список требований составила". Dantes рассекретил детали своего отдыха с Дорофеевой

"1. Читать, а не видосики смотреть. 2. Усы, а не борода. Даже не спрашивайте, почему. Это навсегда останется в тайне. 3. Сладкое, булочки и тому подобное только по утрам, а не как обычно весь день", – написал он.
Dantes отметил, что в списке много других правил, но он их еще не придумал.
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"Усики – пропуск в трусики", – прокомментировала подписчица olgusika.
"Ничего себе Надя список требований составила", – отметил maksimmaksim1683.
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".
После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Артист женат на Дорофеевой с 2015 года.