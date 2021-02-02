Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" в белом платье позировала со своими детьми.

Узерли стала мамой во второй раз в январе 2021 года Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

37-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с новорожденной дочерью Лили Кои на руках.

Узерли позировала в белом платье с оборками. Лицо ребенка актриса закрыла символом "сердце".

На втором фото также запечатлена ее старшая дочь Лара.

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Узерли показывала лицо новорожденной дочери ранее. Девочка родилась 8 января 2021 года.

В начале сентября 2020 года Узерли призналась, что находится на пятом месяце беременности и знает пол ребенка: она ждет девочку. Имени отца ребенка она не называла.

Узерли уже воспитывает дочь – шестилетнюю Лару (2014). Ее отец – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале "Великолепный век". Актриса имеет турецкие и немецкие корни.