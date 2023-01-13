  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса

"Сто процентов будет результат", – заверила тренер.
Луценко порекомендовала выполнять упражнения три или четыре раза в неделю, а чтобы результат был заметен, тренер посоветовала придерживаться принципов сбалансированного питания.
"Делайте замеры и фото до – и уже через месяц увидите крутой результат", – отметила она.
Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.