  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса

Луценко порекомендовала выполнять упражнения три или четыре раза в неделю Фото: anitasporty / Instagram

"Сто процентов будет результат", – заверила тренер.

Луценко порекомендовала выполнять упражнения три или четыре раза в неделю, а чтобы результат был заметен, тренер посоветовала придерживаться принципов сбалансированного питания.

"Делайте замеры и фото до – и уже через месяц увидите крутой результат", – отметила она.

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Видео: Аніта Луценко / YouTube