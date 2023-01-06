  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео

"Если тебе нужна мотивация для тренировку дома – вот она. Это тренировка для тех, у кого нет много времени или много места, – написала Луценко. – Любая, даже минимальная активность развивает наше тело. Когда мне говорят, что нет времени на тренировку, я считаю, что у человека нет желания. Не ругайте себя за минимальную нагрузку – лучше чуть-чуть, чем ноль".

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Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.