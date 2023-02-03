В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео

Актриса отметила, что принимала участие в показе новой коллекции датского бренда Rotate Birger Christensen, который проходил в рамках Недели моды в Копенгагене (Дания).
Ринна вышла на подиум в черном боди на тонких бретельках и шубе с анималистическим принтом. Волосы знаменитости были уложены в форме ирокеза.
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Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в американском сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей. 11 июля актрисе исполнилось 59 лет.