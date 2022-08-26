В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков

В 2022 году впервые за 31 год независимости Украины отделы регистрации актов гражданского состояния работали в праздничный день, 24 августа Фото: depositphotos.com

В публикации отмечается, что в 2022 году впервые за 31 год независимости Украины отделы регистрации актов гражданского состояния работали в праздничный день, 24 августа.