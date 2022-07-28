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"Свадебный бум". В Киеве с начала войны поженились более 9 тыс. пар

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В РАГСах действует упрощенная процедура регистрации браков
В РАГСах действует упрощенная процедура регистрации браков
Фото: EPA

За пять месяцев войны, с 24 февраля по 23 июля, киевские отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) зарегистрировали 9120 браков. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

В прошлом году за этот период в Киеве поженилось всего 1110 пар, отметили в пресс-службе.

"Психологи объясняют такую решимость влюбленных желанием справиться со стрессом, что принесла война. Ведь все мы поняли, что реальность – это только сегодня, потому что, что будет завтра, неизвестно, а беззаботного вчера уже нет. Поэтому все больше пар не оттягивают свадьбу, а принимают скорые решения", – говорится в сообщении.

Кроме того, действует упрощенная процедура регистрации браков: его можно зарегистрировать в любом РАГСе страны без ожидания. Военнослужащие, полицейские, работники здравоохранительных учреждений и другие определенные категории могут зарегистрировать брак онлайн, без личного присутствия, отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/JusticeKyiv/posts/421313176706583

Теги: Киев, Украина, свадьба, брак, регистрация
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