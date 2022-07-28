"Свадебный бум". В Киеве с начала войны поженились более 9 тыс. пар

В прошлом году за этот период в Киеве поженилось всего 1110 пар, отметили в пресс-службе.

"Психологи объясняют такую решимость влюбленных желанием справиться со стрессом, что принесла война. Ведь все мы поняли, что реальность – это только сегодня, потому что, что будет завтра, неизвестно, а беззаботного вчера уже нет. Поэтому все больше пар не оттягивают свадьбу, а принимают скорые решения", – говорится в сообщении.

Кроме того, действует упрощенная процедура регистрации браков: его можно зарегистрировать в любом РАГСе страны без ожидания. Военнослужащие, полицейские, работники здравоохранительных учреждений и другие определенные категории могут зарегистрировать брак онлайн, без личного присутствия, отметили в пресс-службе.