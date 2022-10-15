В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости

Наибольшее количество браков было зарегистрировано в Днепропетровской области (147), Киеве (142) и Львовской области (82) Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Это почти в три раза больше, чем количество браков, которые были зарегистрированы в День Независимости Украины в 2022 году.

В публикации отмечается, что наибольшее количество браков было зарегистрировано в Днепропетровской области (147), Киеве (142) и Львовской области (82).

Также в пятерку лидеров вошли Одесская область (71), Винницкая (70) и Ровненская (70).

Контекст: 19 августа Минюст сообщил, что в первом полугодии 2022 года в Украине почти вдвое сократилось количество разводов и выросло число заключенных браков.

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