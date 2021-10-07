  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском

По словам ведущего выпуска новостей ТСН, активисты "организовали коридор позора для посетителей концерта, обвинив их в спонсировании врага", а организаторам выступления заблокировали запасные выходы, чтобы перекрыть доступ к сцене.

В сюжете говорится, что, по данным активистов, Круг ранее выступала в аннексированном РФ Крыму.

Представители полиции опровергли эту информацию.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", – сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Певица публично не комментировала ситуацию с протестами, а на своей странице в Instagram поблагодарила зрителей из Днепра, назвав город Днепропетровском.

"Спасибо, Днепропетровск", – написала она, выложив фрагмент своего выступления.

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Видео: ТСН / YouTube



