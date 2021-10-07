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07 октября, 2021
 
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В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском

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Ирина Круг: Спасибо, Днепропетровск
Ирина Круг: Спасибо, Днепропетровск
Фото: irinakrug / Instagram

Активисты в Днепре вышли на протест против выступления российской певицы Ирины Круг, которое состоялось в летнем театре 6 октября. Об этом сообщается в репортаже, который был показан 7 октября в эфире канала "1+1".

По словам ведущего выпуска новостей ТСН, активисты "организовали коридор позора для посетителей концерта, обвинив их в спонсировании врага", а организаторам выступления заблокировали запасные выходы, чтобы перекрыть доступ к сцене.

В сюжете говорится, что, по данным активистов, Круг ранее выступала в аннексированном РФ Крыму. 

Представители полиции опровергли эту информацию.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", – сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис.

Певица публично не комментировала ситуацию с протестами, а на своей странице в Instagram поблагодарила зрителей из Днепра, назвав город Днепропетровском.

"Спасибо, Днепропетровск", – написала она, выложив фрагмент своего выступления.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube


Контекст:

Ирина Круг внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

8 октября у певицы запланирован концерт в Киеве.

Теги: Днепр, скандал, певица, Ирина Круг
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