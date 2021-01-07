В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ

Правоохранителям Лос-Анджелеса предстоит выяснить, удалось ли грабительнице вынести что-либо из дома американского актера Джонни Деппа, пишет TMZ.

Деппа не было дома, когда туда проникла грабительница Фото: ЕРА

Полицейские задержали грабительницу, которая, взломав замок, проникла в дом американского актера Джонни Деппа в его отсутствие. Об этом 7 января написал таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в правоохранительных органах Лос-Анджелеса, где расположен дом актера.

Сообщается, что грабительницу напугала сработавшая в момент взлома замка сигнализация и она сбежала. Правоохранителям, которые прибыли на вызов, удалось ее задержать. По информации таблоида, следствию предстоит установить личность задержанной – не исключается, что она может быть причастна и к другим ограблениям в этом районе.

Правоохранители выясняют, удалось ли грабительнице вынести из дома актера что-либо. Таблоид отмечает, что инцидент произошел в минувшие выходные.

Депп – американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Известность актеру принесли роли в фильмах "Эдвард Руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Пираты Карибского моря".

Депп многократный обладатель и номинант многочисленных кинонаград и премий.