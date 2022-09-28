"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск

Бех-Романчук: Даже после хорошего окончания сезона мой сон не стал крепким и спокойным Фото: marynabekh / Instagram

Спортсменка отметила, что сейчас находится в Мюнхене (Германия).

"Уже две недели я в отпуске! В этом году он не похож на предыдущие. Слезы, волнения, бесконечные нервы, которые собирала в кулак и пыталась делать то, что умеешь лучше всего, – бороться за победу для своей Украины, – написала она. – Даже после хорошего окончания сезона мой сон не стал крепким и спокойным. Я до сих пор борюсь за победу и мечтаю вернуться домой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)