"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск

Спортсменка отметила, что сейчас находится в Мюнхене (Германия).
"Уже две недели я в отпуске! В этом году он не похож на предыдущие. Слезы, волнения, бесконечные нервы, которые собирала в кулак и пыталась делать то, что умеешь лучше всего, – бороться за победу для своей Украины, – написала она. – Даже после хорошего окончания сезона мой сон не стал крепким и спокойным. Я до сих пор борюсь за победу и мечтаю вернуться домой".
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Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.
Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.