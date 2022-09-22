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22 сентября, 2022
 
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"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже

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Спортсмены поженились четыре года назад
Спортсмены поженились четыре года назад
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 21 сентября разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена со своим мужем, украинским пловцом Михаилом Романчуком во время фотосессии в Париже.

Пара позировала на крыше на фоне Эйфелевой башни.

"Мечта воплощена в реальность. Этот вечер был особенным и незабываемым", – подписала она фото.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Теги: Париж, Эйфелева башня, спортсмены, фотосессия, Михаил Романчук, Марина Бех-Романчук
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