"В этом не было политики". Jay-Z объяснил, почему они с женой слушали гимн США сидя

После завершения американского гимна на церемонии открытия Супербоул-2020 рэперу Jay-Z позвонили и спросили, знает ли он, что его семья слушала гимн сидя.

50-летний американский рэпер-миллиардер Jay-Z и его супруга – американская певица Бейонсе – во время исполнения гимна думали о работе. Об этом Jay-Z рассказал 4 февраля, отвечая на вопросы студентов в Колумбийском университете, пишет издание Рerezhilton.

Jay-Z объяснил, что в их с женой поведении не было политики или "тонких намеков". По словам рэпера, когда певица Деми Ловато запела гимн, они с Бейонсе принялись обсуждать технические и музыкальные моменты исполнения.

О том, что они с женой не встали, Jay-Z узнал сразу же – ему позвонили и спросили, знает ли он, что его семья слушала гимн сидя. Кем был его собеседник, рэпер не сообщил.

По словам артиста, если бы это была преднамеренная акция, то их "законопослушная" восьмилетняя дочь, узнав об этом, первой бы выступила с "домашним протестом".

Инцидент произошел 2 февраля на церемонии открытия Супербоул-2020. Певица Бейонсе и ее супруг – американский рэпер Jay-Z – проигнорировали кодекс флага США, оставаясь сидеть на своих местах во время исполнения национального гимна страны.

50-летний рэпер-миллиардер Jay-Z и 38-летняя певица Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.