"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию

"Если вы не знали, как выглядит контуженный Полежака, то вот. П...дорский танк разобрал нашу позицию на запчасти. Мне прилетело буквально в 50 см от головы. Пришел в себя засыпанный песком, ничего не понимая. Шапочку потерял... Четенько в коллиматор попал осколок, сбил с планки и отправил в коллиматорную Вальгаллу. Теперь у меня появилась новая суперспособность – выдыхать воздух через уши. В голове гудит, плохо слышу (что в моем возрасте, в принципе...), а главное – слегонца нарушена координация и не могу долго идти", – написал он.
По словам Полежаки, он уже идет на поправку.
"Ну ничего, утром сестра сделала капельницу, дала таблеток, и я уже в тепле, так что 4.5.0", – отметил он.
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Полежака – автор сборников стихов и текстов песен для украинских исполнителей, среди которых группа Kozak System, артист Орест Лютый, в образе которого выступает актер Антин Мухарский, группа "Бумбокс" и другие.
В день полномасштабного вторжения РФ в Украину он отправился в военкомат, но там ему ответили, что нужны люди с опытом. 1 апреля Полежака добровольцем отправился на фронт.
В январе Полежака объявил сбор средств на покупку тепловизора.