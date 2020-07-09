В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам

Чтобы закрепить комментарий, нужно провести пальцем влево – вам откроются варианты того, что нужно сделать с комментарием.

7 июля соцсеть Instagram начала официальное внедрение функции закрепленных комментариев. Ее тестирование началось еще в мае, отмечает The Verge.

Указанная функция позволяет любому пользователю зафиксировать три комментария к публикации. Это должно помочь авторам публикаций модерировать комментарии, подчеркивая положительные и делая менее видимыми оскорбительные сообщения.

Чтобы закрепить комментарий, просто проведите пальцем влево, чтобы открыть варианты того, что нужно сделать с ним (ответить, сообщить о нарушении или удалить). Слева от этих вариантов есть пиктограмма, которая позволяет закрепить комментарий (иконка с канцелярской булавкой).

Подробную инструкцию по использованию новой функции соцсеть опубликовала на своей странице в Twitter.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere.



That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh — Instagram (@instagram) July 7, 2020

Издание отмечает, что Instagram последние несколько лет пытается улучшить свои инструменты для борьбы со злоупотреблениями и дезинформацией. В частности, модерация комментариев в Instagram значительно улучшилась. В настоящее время компания использует искусственный интеллект для автоматической блокировки оскорбительных комментариев, а также использует аналогичные инструменты ИИ для предупреждения пользователей перед тем, как они отправят потенциально оскорбительные или вредные комментарии.