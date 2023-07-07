В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки

В кабинете Буданова кроме лягушек живет кот и канарейки Скриншот: 5 канал / YouTube

В публикации отмечается, что земноводным исполнилось по 16 лет. В марте 2022 года журналист "Украинской правды" во время интервью с Будановым обратил внимание на аквариум с земноводным в его кабинете.

"О, какая у вас жабка красивая", – отметил журналист.

"Это лягушка", – поправил его тогда Буданов, не уточнив, что их в аквариуме две.

Кроме лягушки, в приемной у Буданова живет кот по имени Гюнтер и канарейки. Кот, по словам руководителя ГУР, пережил ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".

Фото: РБК-Україна / Facebook

