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07 июля, 2023
 
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В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки

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В кабинете Буданова кроме лягушек живет кот и канарейки
В кабинете Буданова кроме лягушек живет кот и канарейки
Скриншот: 5 канал / YouTube

В аквариуме, установленном в кабинете руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, живет не одна лягушка, а две. Об этом 5 июля сообщили журналисты The Times, которые записывали интервью с Будановым в его кабинете.

В публикации отмечается, что земноводным исполнилось по 16 лет. В марте 2022 года журналист "Украинской правды" во время интервью с Будановым обратил внимание на аквариум с земноводным в его кабинете.

"О, какая у вас жабка красивая", – отметил журналист.

"Это лягушка", – поправил его тогда Буданов, не уточнив, что их в аквариуме две.

Кроме лягушки, в приемной у Буданова живет кот по имени Гюнтер и канарейки. Кот, по словам руководителя ГУР, пережил ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".

Фото: РБК-Україна / Facebook
Фото: РБК-Україна / Facebook

Контекст:

Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.

Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, Кирилл Буданов, лягушки
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