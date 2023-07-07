В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки

В публикации отмечается, что земноводным исполнилось по 16 лет. В марте 2022 года журналист "Украинской правды" во время интервью с Будановым обратил внимание на аквариум с земноводным в его кабинете.
"О, какая у вас жабка красивая", – отметил журналист.
"Это лягушка", – поправил его тогда Буданов, не уточнив, что их в аквариуме две.
Кроме лягушки, в приемной у Буданова живет кот по имени Гюнтер и канарейки. Кот, по словам руководителя ГУР, пережил ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".
Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.
Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.