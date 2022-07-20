"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки

"Душа моя, Руся... Дальше надо писать некролог. Некролог о красивой женщине в расцвете сил и таланта, ставшей родной. Начну с фактажа, чтобы сразу не зарыдать вслух", – написала она.

Ворожбит рассказала, что Писанка снималась в главной роли в ее новом фильме "Демоны".

"Мы представляли, как доснимем фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей. Она говорила "я делаю квантовый скачок". В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик. Приезжала на пересъемки в Полтавскую область после эфира за рулем и в ночь возвращалась обратно. Каждый день совершала подвиг на этих не простых съемках в экспедиции. Она поражала своей самоотверженностью и доверием. Материал сложен, но никакого каприза и признаков звездности. Она хотела сниматься в украинском кино. Но ее не снимали, будем честны", – отметила Ворожбит.

Она добавила, что и сама "боялась брать телезвезду". Режиссер искала исполнительницу главной роли среди сотни актрис, но случайно посмотрев интервью Писанки, "сердце окнуло".

"Как в любви. Моя. Личность, глубь, содержание, энергия. Когда она зашла на первые пробы – это зашла Вселенная и полностью заполнила пространство. А как она красива! Мы сейчас монтируем фильм и я постоянно думаю: "Какой красивый человек в кадре", – поделилась Ворожбит.

Она отметила, что несколько сцен остались не доснятыми, но фильм все равно выйдет.

Персонаж Писанки в фильме – Нина – женщина из постсоветской Украины, "со всеми травмами, тяжелым наследием, потерянными надеждами, но красивая и непобедимая".

"И Руся воплотила это блестяще. Я хочу, чтобы в памяти она осталась не только как телеведущая, секс-символ и так далее, но и как звезда украинского кино. Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!" – заявила Ворожбит.