Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
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"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки

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Фильм с Русланой Писанкой в главной роли выйдет на экраны
Фильм с Русланой Писанкой в главной роли выйдет на экраны
Фото: pisankaruslana / Instagram

Украинский режиссер и сценарист Наталка Ворожбит на своей странице в Facebook 19 июля сообщила, что выпустит фильм с умершей актрисой Русланой Писанкой в главной роли.

"Душа моя, Руся... Дальше надо писать некролог. Некролог о красивой женщине в расцвете сил и таланта, ставшей родной. Начну с фактажа, чтобы сразу не зарыдать вслух", – написала она.

Ворожбит рассказала, что Писанка снималась в главной роли в ее новом фильме "Демоны".

"Мы представляли, как доснимем фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей. Она говорила "я делаю квантовый скачок". В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик. Приезжала на пересъемки в Полтавскую область после эфира за рулем и в ночь возвращалась обратно. Каждый день совершала подвиг на этих не простых съемках в экспедиции. Она поражала своей самоотверженностью и доверием. Материал сложен, но никакого каприза и признаков звездности. Она хотела сниматься в украинском кино. Но ее не снимали, будем честны", – отметила Ворожбит.

Она добавила, что и сама "боялась брать телезвезду". Режиссер искала исполнительницу главной роли среди сотни актрис, но случайно посмотрев интервью Писанки, "сердце окнуло".

"Как в любви. Моя. Личность, глубь, содержание, энергия. Когда она зашла на первые пробы – это зашла Вселенная и полностью заполнила пространство. А как она красива! Мы сейчас монтируем фильм и я постоянно думаю: "Какой красивый человек в кадре", – поделилась Ворожбит.

Она отметила, что несколько сцен остались не доснятыми, но фильм все равно выйдет.
Персонаж Писанки в фильме – Нина – женщина из постсоветской Украины, "со всеми травмами, тяжелым наследием, потерянными надеждами, но красивая и непобедимая".

"И Руся воплотила это блестяще. Я хочу, чтобы в памяти она осталась не только как телеведущая, секс-символ и так далее, но и как звезда украинского кино. Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!" – заявила Ворожбит.

https://www.facebook.com/natalia.vorozhbyt/posts/pfbid02B59Vs57AoQDLgcbFj3kX2qxtJsXcy4uBEMYmXczka85gjV6dWfhzDTwpgS6GTp5el

Контекст:

Писанка умерла ночью 19 июля на 57-м году жизни в Германии.

родилась в 1965 году в Киеве. Она лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко за актерскую работу в фильме "Москаль-чародей", обладательница ордена Святого Владимира. Работала ведущей на канале "1+1".

Писанка была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым, с которым познакомилась в 2009 году на сайте знакомств. Детей у актрисы не было.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса уехала в Германию. После переезда актрисы за границу в Украине умерла ее мать.

Теги: Украина, кино, смерть, фильм, некролог, режиссер, телеведущая, болезнь, женщины, Руслана Писанка, актриса, ролик, парик, Наталка Ворожбит
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