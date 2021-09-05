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05 сентября, 2021
 
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В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good

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Победителем турнира среди дипломатов стал посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те
Победителем турнира среди дипломатов стал посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те
Фото предоставлено организаторами мероприятия

4 сентября на территории Киевского гольф-клуба состоялся международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы соревнований.

Турнир проходил на 18 лунках для 80 участников. Среди гостей присутствовали послы, дипломаты 15 стран мира: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Молдовы, Вьетнама, Палестины, Египта.

"В 2018 году я стала чемпионкой Украины по гольфу в своей возрастной категории. Для меня гольф стал не просто спортом, а стилем жизни. Поэтому три года назад я основала международный турнир Diplomatic Golf for Good, цель которого – развитие детского гольфа в Украине и воспитание новой элиты страны", – рассказала основательница турнира, чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

В этом году турнир приурочен к 30-летию независимости Украины, подчеркнула исполнительный директор турнира Марина Шевченко.

"Мне очень приятно быть сегодня здесь с представителями других стран. Гольф – это культура, и эта культура сегодня объединила весь мир здесь в Украине. Эта мероприятие не только о гольфе, но и о коммуникации и взаимосвязях, а самое главное – о том, что мы можем сделать для Украины", – заявил посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс.

Победителем турнира среди дипломатов стал посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те.

Теги: Украина, независимость, дипломаты, соревнования, гольф, Ульяна Новожилова, послы, турнир
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