В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good

Турнир проходил на 18 лунках для 80 участников. Среди гостей присутствовали послы, дипломаты 15 стран мира: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Молдовы, Вьетнама, Палестины, Египта.

"В 2018 году я стала чемпионкой Украины по гольфу в своей возрастной категории. Для меня гольф стал не просто спортом, а стилем жизни. Поэтому три года назад я основала международный турнир Diplomatic Golf for Good, цель которого – развитие детского гольфа в Украине и воспитание новой элиты страны", – рассказала основательница турнира, чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

В этом году турнир приурочен к 30-летию независимости Украины, подчеркнула исполнительный директор турнира Марина Шевченко.

"Мне очень приятно быть сегодня здесь с представителями других стран. Гольф – это культура, и эта культура сегодня объединила весь мир здесь в Украине. Эта мероприятие не только о гольфе, но и о коммуникации и взаимосвязях, а самое главное – о том, что мы можем сделать для Украины", – заявил посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс.

Победителем турнира среди дипломатов стал посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те.