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Ко Дню Независимости Украины в гольф-клубе "Козин" прошел турнир Diplomatic Golf for Good

22 августа 2020 года на территории гольф-клуба "Козин" состоялся ежегодный международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good. Среди его участников были известные украинские спортсмены, бизнесмены, профессиональные гольфисты и послы 17 стран.

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Турнир проходил 22 августа
Турнир проходил 22 августа
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Ко Дню Независимости Украины на территории гольф-клуба "Козин" в Киевской области состоялся турнир Diplomatic Golf for Good. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы мероприятия.

Турнир проводился при поддержке Всеукраинской федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

"Главная цель мероприятия – укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создание площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству среди народов мира", – говорится в релизе.

"Diplomatic Golf for Good – это нечто большее, чем борьба за победу и лучший результат. Это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников и совместному проведению свободного времени для взрослых и детей. В этом году мы выбрали неслучайно сегодняшний день, чтобы иметь возможность поздравить друг друга с главными праздниками государства – Днем государственного флага и Днем Независимости", – заявила исполнительный директор турнира Марина Шевченко.

Игра проходила на 18 лунках для 80 участников, в том числе детские флайты.

Среди участников мероприятия были спортсмены Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса, в частности Геннадий Буткевич, Игорь Никонов, Владимир Цой. Кроме того, на турнире присутствовали чрезвычайные и полномочные послы из 17 стран: Италии, Австрии, ОАЭ, Китая, Южной Кореи, Бельгии, Латвии, Турции, Египта, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кувейта, Палестины, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

Почетным гостем турнира стал экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Фото предоставлено организаторами мероприятия

Теги: Владимир Кличко, Михаил Саакашвили, Андрей Шевченко, Александр Усик, Игорь Никонов, спортсмены, дипломаты, соревнования, гольф, Геннадий Буткевич, Ульяна Новожилова
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