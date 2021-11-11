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11 ноября, 2021
 
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В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique

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Фестиваль Novembre Num&eacute;rique будет длиться три дня
Фестиваль Novembre Numérique будет длиться три дня
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Novembre Numérique

С 12-го по 14 ноября 2021 в Киеве в Национальном центре Александра Довженко (Довженко-Центре) пройдет французско-украинский фестиваль цифрового искусства и виртуальной реальности Novembre Numérique en Ukraine. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба мероприятия.

Выставка цифрового искусства в форматах виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, роботизированной скульптуры и видео будет объединена с публичной программой с лекциями и дискуссиями.

Зрителям покажут 12 объектов: четыре французских и две украинские VR-работы, три галереи в виртуальной реальности и одну выставку в дополненной реальности от V-Art.

"Через фестиваль Novembre Numérique Французский институт в Украине начинает исследование новых возможностей, которые открывают цифровые технологии, поднимая вопросы об их месте в нашей жизни и, возможно, их перспективах в будущем: сосуществование людей и машин", – рассказал атташе по культуре Французского института в Украине Фредерик Руссо.

Фестиваль пройдет в крупнейшем в Украине государственном киноархиве, который с 1994 года хранит и исследует кинематографическое и аудиовизуальное искусство.

"Таким образом, мы планируем проводить это мероприятие в наиболее знаковых культурно-художественных локациях столицы, демонстрируя разнообразие видов цифрового искусства, успешно развивающегося во всех без исключения отраслях культуры", – объяснила менеджер аудиовизуальных проектов Французского института в Украине Люсиль Ревелон. Среди участников фестиваля – ведущие французские структуры, находящиеся в авангарде цифрового искусства: Ubisoft, занимающаяся разработкой видеоигр, Le Fresnoy, работающая в области современного искусства, Arte, которая развивает аудиовизуальное искусство.

"Французское сообщество VR-создателей представлено эмоционально яркими произведениями, погружающими зрителя в неизвестное. Так, в работе In-Urbe зритель попадает в подземную часть города, состоящую из труб, кабелей, тоннелей и катакомб. В мире Heterotopia, вдохновленном одноименной концепцией Мишеля Фуко, зритель может стать строителем – для этого ему нужны только облака из частиц. Проект Isle of The Dead черпает вдохновение в картинах швейцарца Арнольда Беклина и музыке Сергея Рахманинова", – говорится в анонсе фестиваля.

Две работы на фестивале будут представлены лично. Французский художник Фабьен Зокко, который развивает жанр роботической скульптуры, привезет произведение Spider and I – механического паука, соединенного с автором и отражающего через свое поведение настроение художника. Другая работа того же художника Theotechnical deconstruction enterprise продемонстрирует, как машина то и дело переписывает библейский текст, каждый раз его меняя. Также Фабьен Зокко примет участие в публичной программе фестиваля – с ним можно будет пообщаться во время artist talk.

Французская игровая студия Ubisoft, которая еще 10 лет назад создала для одной из своих игр Assassin's Creed полноценную 3D-модель Собора Парижской Богоматери, покажет его в Киеве. После пожара 2019 года в храме их цифровой архив оказался полезным для реконструкции разрушенных частей здания, а также представил возможность еще раз взглянуть на утраченное.

Контекст:

Фестиваль Novembre Numérique (Цифровой Ноябрь) – это серия фестивалей цифрового искусства, проводимых Французским институтом во всем мире. В Украине этот фестиваль проводится во второй раз.

Теги: искусство, культура, фестиваль, выставка, художник, технологии, видео, робот, архив, скульптура, аудио, собор Парижской Богоматери, Ubisoft, видеоигры, Довженко-Центр
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