В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото

Фото знаменитостей, которые посетили поминальную церемонию, разместило агентство EPA.
Среди них в том числе были британский дизайнер Виктория Бекхэм и ее американский коллега Марк Джейкобс, британская актриса Хелена Бонем Картер, британский модельер Зандра Роудс, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и другие.
На странице британского Vogue в Instagram отмечается, что панихида состоялась накануне проведения Недели моды в Лондоне.
Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании. Она является основательницей стиля панк в моде.