В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото

Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании Фото: ЕРА

Фото знаменитостей, которые посетили поминальную церемонию, разместило агентство EPA.

Среди них в том числе были британский дизайнер Виктория Бекхэм и ее американский коллега Марк Джейкобс, британская актриса Хелена Бонем Картер, британский модельер Зандра Роудс, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и другие.

На странице британского Vogue в Instagram отмечается, что панихида состоялась накануне проведения Недели моды в Лондоне.

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Фото: ЕРА Американский дизайнер Марк Джейкобс (слева) и британский дизайнер Виктория Бекхэм Фото: ЕРА Британская актриса Хелена Бонем Картер (слева) Фото: ЕРА Британский модельер Зандра Роудс (слева) Фото: ЕРА Ирландский певец и писатель Боб Гелдоф Фото: ЕРА Британская актриса Ванесса Редгрейв Фото: ЕРА Британский художник Дэниел Лисмор (слева) Фото: ЕРА Французская актриса Фарида Хельфа Фото: ЕРА Британский дизайнер сэр Пол Смит Фото: ЕРА Бывшая британская модель Лоррейн Паскаль (слева) и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул