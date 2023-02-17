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17 февраля, 2023
 
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В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото

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Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании
Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании
Фото: ЕРА

16 февраля в Саутваркском соборе в Лондоне (Великобритания) состоялась поминальная панихида по британскому дизайнеру Вивьен Вествуд, которая скончалась 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни.

Фото знаменитостей, которые посетили поминальную церемонию, разместило агентство EPA.

Среди них в том числе были британский дизайнер Виктория Бекхэм и ее американский коллега Марк Джейкобс, британская актриса Хелена Бонем Картер, британский модельер Зандра Роудс, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и другие.

На странице британского Vogue в Instagram отмечается, что панихида состоялась накануне проведения Недели моды в Лондоне.

Контекст:

Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Великобритании. Она является основательницей стиля панк в моде.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, Виктория Бекхэм, Хелена Бонем Картер, Марк Джейкобс, Вивьен Вествуд
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