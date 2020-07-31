Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2020
 
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В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу

33-летняя актриса Ная Ривера похоронена в мемориальном парке Лос-Анджелеса спустя 10 дней после того, как спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру.

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Ривера погибла в возрасте 33 лет
Ривера погибла в возрасте 33 лет
Фото: nayarivera / Instagram

Актриса Ная Ривера, утонувшая в озере 8 июля, похоронена 24 июля в Лос-Аджелесе в мемориальном парке Forest Lawn, сообщает таблоид People, ссылаясь на свидетельство о смерти, копией которого располагает.

У актрисы остался четырехлетный сын Джози Холлис Дорси. 

https://www.facebook.com/peoplemag/posts/10159758170758132

Об исчезновении Реверы стало известно 8 июля. По словам четырехлетнего сына актрисы Джози Холлиса Дорси, его мать во время прогулки по озеру Пиру прыгнула из лодки в воду и больше не вернулась. 

14 июля, спустя неделю после исчезновения Риверы, спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру. Результаты медицинской экспертизы показали, что она утонула

Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".

Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014-го по 2016 год. 

Теги: США, смерть, Лос-Анджелес, актриса, Ная Ривера
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