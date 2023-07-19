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19 июля, 2023
 
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"В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео

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Крупин: Роковые женщины удивительные
Крупин: Роковые женщины – удивительные
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин 19 июля на YouTube-канале коллектива представил клип на песню "Фам Фаталь".

В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце, руководят своей жизнью, знают, чего хотят, борются за свои права и достигают поставленных целей.

"Сейчас роковой женщиной является каждая украинская героиня, которая защищает нас от врага", – говорится в релизе.

"Лично в моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер. Я их не понимал, очень сильно обижался. Но сейчас у меня другое мнение. Я считаю, что роковые женщины – удивительные", – прокомментировал свою новую композицию музыкант.

Клип на песню был создан с помощью искусственного интеллекта. В видеоработе роковая женщина изображена в виде статуи.

ВИДЕО
Видео: КОРУПЦІЯ / YouTube
Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью. 

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, песня, Михаил Крупин
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