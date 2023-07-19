  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео

В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", отмечается, что это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце, руководят своей жизнью, знают, чего хотят, борются за свои права и достигают поставленных целей.
"Сейчас роковой женщиной является каждая украинская героиня, которая защищает нас от врага", – говорится в релизе.
"Лично в моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер. Я их не понимал, очень сильно обижался. Но сейчас у меня другое мнение. Я считаю, что роковые женщины – удивительные", – прокомментировал свою новую композицию музыкант.
Клип на песню был создан с помощью искусственного интеллекта. В видеоработе роковая женщина изображена в виде статуи.
Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.
В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.