В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ

Актриса Театра драмы и комедии на Таганке Татьяна Иваненко, у которой был роман с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким до середины 1970-х годов, скончалась в Москве на 80-м году жизни, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Возлюбленная советского поэта и актера Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась в Москве на 80-м году жизни. Об этом городскому агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах 5 февраля.

Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.

Иваненко была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке. Предположительно, Иваненко и Высоцкий начали встречаться в 1966 году, писал проект Рeoples.ru. Вместе они никогда не жили, но часто ездили в киноэкспедиции и на гастроли. Их роман продлился до середины 1970-х годов.