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09 сентября, 2022
 
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В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара

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Первый эпизод сериала "Свинка Пеппа" вышел в 2004 году
Первый эпизод сериала "Свинка Пеппа" вышел в 2004 году
Фото: peppapigrus / Instagram

В новом эпизоде "Семья" британского мультсериала для детей "Свинка Пеппа", который выходит на британском Channel 5, впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара. Об этом 8 сентября сообщается на сайте канала Sky News.

По сюжету, полярная медведица Пенни в ответ на просьбу учительницы нарисовать свою семью изобразила двух матерей  белых медведиц в платьях. 

В процессе рисования Пенни уточняет, что живет с двумя мамами, одна из которых – врач, а вторая готовит спагетти. Учительница в ответ похвалила Пенни. 

В конце эпизода обе матери появляются в кадре – они пришли забрать дочь из школы.

Контекст:

Мультсериал "Свинка Пеппа", созданный британскими мультипликаторами Марком Бейкером и Невиллом Астли, вышел в 2004 году. Главной героиней является Пеппа, у которой есть мама, папа и младший брат Джордж.

Теги: ЛГБТ, семья, мультипликатор
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