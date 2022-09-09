В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара

Первый эпизод сериала "Свинка Пеппа" вышел в 2004 году Фото: peppapigrus / Instagram

По сюжету, полярная медведица Пенни в ответ на просьбу учительницы нарисовать свою семью изобразила двух матерей – белых медведиц в платьях.

В процессе рисования Пенни уточняет, что живет с двумя мамами, одна из которых – врач, а вторая готовит спагетти. Учительница в ответ похвалила Пенни.

В конце эпизода обе матери появляются в кадре – они пришли забрать дочь из школы.