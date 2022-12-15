В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника

Журналисты издания обратились в NASA после того, как один из лидеров партии "Демократична сокира", украинский журналист Виктор Трегубов обратил внимание на то, что Дорж Бату не тот, за кого себя выдает.

"Васильев, называющий себя Доржем Бату, никогда не работал в NASA и в космической отрасли в целом, а также не был причастен к Национальной гвардии США. И это логично, потому что вряд ли в этой сфере мог бы работать россиянин с дипломом Бурятского государственного университета в дисциплине "востоковедение" и опытом работы на федеральных каналах. Все соответствующие утверждения, в том числе в "Википедии", в конечном итоге ссылаются на его собственные слова. Это слова неправды", – написал Трегубов.

Дорж Бату в ответ заявил, что намерен продолжить обсуждение этой темы в юридической плоскости.

После этого издательство "Старого Лева", которое издавало его книги, заявило, что писатель не смог подтвердить правдивость своей биографии. В частности, то, что он действительно работал оператором коррекции траекторий Центра управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США, как было указано в аннотации к книгам его авторства.

"Введение в заблуждение и отсутствие прямых ответов противоречит нашим ценностям и разрушает принципы доверия, на которых основывается наша работа. Это делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с Доржем Бату, – заявило издательство. – Книги авторства Доржа Бату не будут допечатываться. Книги "Франческа. Повелительница траекторий", "Франческа. Обладательница офицерского жетона", которые уже есть, будут промаркированы как такие, в которых "информация о биографии автора недостоверна".

Спикер агентства Шерил Уорнер заявила, что Васильев "не работал на NASA", но работал с подрядчиком NASA в 2013–2016 годах. При этом в заявлении подчеркивается, что "взгляды Васильева не отражают официальные взгляды NASA или правительства Соединенных штатов".

В публикации о Васильеве отмечается, что в 2018 году в интервью "Украинской правде" он говорил о своей работе в NASA в настоящем времени.

Дорж Бату после заявления издательства о разрыве отношений удалил свой Twitter, подчистил Instagram и Facebook.