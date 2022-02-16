  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег

По словам артистки, то, что она начала чаще болеть в последнее время, связано с завистью к ней со стороны коллег.
"Есть люди, которые завидуют по-хорошему, а есть те, которые завидуют по-плохому. Я на себя принимаю эту энергетику. Ничего серьезного, но мне кажется, снова пора повесить красную ниточку или носить где-то булавку. В нашей сфере это нормально – есть зависть", – рассказала она.
Петрожицкая призналась, что до сих пор не получила награду из-за нехватки времени.
Петрожицкая прославилась благодаря украинскому комедийному телесериалу студии "Квартал 95" "Папик", в котором сыграла роль меркантильной девушки по имени Лиза. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на канале "1+1".
Осенью 2021 года президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино присвоил Петрожицкой звание "Заслуженный артист Украины". По словам актрисы, она долго смеялась, когда узнала об этом.