  "В нашей сфере это нормально". Петрожицкая заявила, что после получения звания заслуженной артистки столкнулась с завистью коллег

По словам артистки, то, что она начала чаще болеть в последнее время, связано с завистью к ней со стороны коллег.

"Есть люди, которые завидуют по-хорошему, а есть те, которые завидуют по-плохому. Я на себя принимаю эту энергетику. Ничего серьезного, но мне кажется, снова пора повесить красную ниточку или носить где-то булавку. В нашей сфере это нормально – есть зависть", – рассказала она.

Петрожицкая призналась, что до сих пор не получила награду из-за нехватки времени.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube