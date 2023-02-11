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11 февраля, 2023
 
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В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы

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Цвик работает в США мастером по наращиванию ресниц. Насырова была ее клиенткой
Цвик работает в США мастером по наращиванию ресниц. Насырова была ее клиенткой
Фото: Olga Tsvyk / Facebook

Проживающая в Нью-Йорке россиянка Виктория Насырова признана присяжными виновной в покушении на убийство украинки Ольги Цвик с целью завладения ее документами. Подчеркивается, что Насырова и Цвик на тот момент были внешне похожи и обе разговаривали на русском языке. Приговор будет вынесен 21 марта 2023 года, россиянке грозит 25 лет лишения свободы. Об этом 9 февраля сообщается в заявлении окружного прокурора Квинса (Нью-Йорк) Мелинды Кац.

Отмечается, что события происходили 28 августа 2016 года. Россиянка приехала в гости к Цвик с подарком в виде чизкейка. Таблоид Daily Mail сообщает, что женщины познакомились за шесть месяцев до случившегося – Цвик работала мастером по наращиванию ресниц, а Насирова была ее клиенткой. В процессе общения они сдружились.

Выступая в суде, Цвик сообщила, что испытала недомогание примерно спустя 20 минут после того, как съела угощение. В заявлении прокурора отмечается, что последним ее воспоминанием было то, что гостья ходила по ее комнате.

На следующий день украинку без сознании в ее квартире обнаружила сестра Ирина Козаченко, пишет Daily Mail. После этого пострадавшую госпитализировали. Рядом с ней были разбросаны таблетки, что создавало видимость, будто бы она пыталась покончить с собой.

После выздоровления и возвращения домой Цвик обнаружила, что ее паспорт и трудовая книжка пропали. Вместе с ними из квартиры исчезли драгоценности.

Прокурор сообщила, что сотрудники правоохранительных органов национальной безопасности проверили остатки чизкейка, который нашли в мусорном контейнере, и подтвердили, что десерт был пропитан феназепамом. Этот же препарат был найден на полу рядом с местом, где лежала Цвик.

Окружной прокурор подчеркнула, что расследованием преступления занимались сотрудники министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований. В настоящее время дело находится под контролем прокуратуры.

Как сообщает BBC, это не первое преступление Насыровой. В 2015 году Интерпол выдал уведомление о ее аресте по делу об убийстве соседки, совершенном в 2014 году в России. Кроме того, Насырову обвиняют в том, что она грабит мужчин, предварительно отравив их.

В 2017 году канала CBS выпустил фильм-расследование "48 часов", в котором подробно рассказал о преступлениях Насыровой.

https://www.facebook.com/48hours/videos/10156712091528496/

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, убийство, прокуратура, тюрьма, арест, паспорт, покушение, расследование, преступление, драгоценности, женщины, квартира
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