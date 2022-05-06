В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем

Дата премьеры совместного клипа рэперов Дрейка и Future пока не называется Фото: champagnepapi / Instagram

На одном из фото в центре сервированного стола запечатлена паляница с трезубцем. Дата премьеры клипа пока не называется.

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