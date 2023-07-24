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24 июля, 2023
 
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В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото

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Супруга президента Франции посетила церемонию прощания с Биркин
Супруга президента Франции посетила церемонию прощания с Биркин
Фото: ЕРА

24 июля в церкви Сен-Рош в Париже (Франция) состоялась церемония прощания с британо-французской актрисой и певицей Джейн Биркин. Фото с траурной церемонии опубликовало агентство ЕРА.

Проститься с Биркин в том числе пришли супруга французского президента Эммануэля Макрона – первая леди Франции Бриджит Макрон и французская актриса Катрин Денев.

Контекст:

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, а в конце 1960-х годов переехала во Францию.

Певица известна как муза и партнерша французского актера и композитора Сержа Генсбура. Всемирную популярность им принесла дуэтная песня Je t'aime… moi non plus. Биркин также снималась в фильмах "Бассейн", "Дон Жуан 73" и "Блудница".

В 1984 году модный бренд Hermès после знакомства президента компании Жан-Луи Дюма с певицей выпустил сумки "Биркин" из крокодиловой кожи. 

В сентябре 2021 года певица перенесла инсульт. 16 июля 2023-го Биркин была найдена мертвой в своем доме в Париже. Ей было 76 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Франция, смерть, Париж, похороны, Джейн Биркин, актриса, певица, Эммануэль Макрон, Бриджит Макрон, Катрин Денев
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