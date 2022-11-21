Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
Новости

В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яремчук примерила оригинальный головной убор
Яремчук примерила оригинальный головной убор
Фото: m_yaremchuk / Instagram

Украинская певица Мария Яремчук снялась в вещах украинского бренда и загадала победу Украины весной. Об этом она написала 21 ноября у себя в Instagram.

На фото Яремчук предстала в образе, изюминкой которого стал головной убор – берет, надетый на яркий платок.

"Хочется запомнить эту осень. С ее сложностями, бурной новостной лентой и контрастами. Когда простые вещи приобрели особую ценность. Когда мы узнали, что счастье действительно неприхотливо. Наши сложные ступени к победе. Идея девушек с Буковины, которые положили начало бренду @ne_khustka, возможно, не нова, но показалась мне близкой из-за орнамента, которыми они украсили свои "неплатки". Захотелось, чтобы о них узнали и вы. Осень, которая идет, наверное, многому научила нас и закалила. Поэтому пусть весна, которая придет, принесет нам победу и расцвет! С Днем достоинства и свободы", – написала певица.

Контекст:

Яремчук – дочь народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2014 году на конкурсе "Евровидение" она заняла шестое место.

Яремчук в мае 2018 года заявила о закрытии своего вокального проекта и призналась, что у нее случались панические атаки.

В марте 2022 года она выпустила песню и посвятила ее украинским военным.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Мария Яремчук, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
Дмитрий ГОРДОН
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной
У ДиКаприо новая девушка-супермодель Mirror
У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
"Ох, бедняжка". Жена Болдуина показала годовалую дочь с разбитым лицом и синяком возле глаза
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 