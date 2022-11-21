В платке и берете. Яремчук снялась для украинского бренда и загадала победу весной

На фото Яремчук предстала в образе, изюминкой которого стал головной убор – берет, надетый на яркий платок.

"Хочется запомнить эту осень. С ее сложностями, бурной новостной лентой и контрастами. Когда простые вещи приобрели особую ценность. Когда мы узнали, что счастье действительно неприхотливо. Наши сложные ступени к победе. Идея девушек с Буковины, которые положили начало бренду @ne_khustka, возможно, не нова, но показалась мне близкой из-за орнамента, которыми они украсили свои "неплатки". Захотелось, чтобы о них узнали и вы. Осень, которая идет, наверное, многому научила нас и закалила. Поэтому пусть весна, которая придет, принесет нам победу и расцвет! С Днем достоинства и свободы", – написала певица.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mariya Yaremchuk (@m_yaremchuk)