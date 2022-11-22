В Польше сорвали встречу с Забужко

Люди, ворвавшиеся на встречу с писательницей, кричали, что награда – это "плевок полякам в лицо". Они держали плакаты с перечеркнутыми портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича и кричали "Бандера вон за Дон".

Слова Забужко пытались перебивать лозунги "Привет, великая Польша, привет!", "Стоп бандеризации!", пишет издание.

Уполномоченный мэра Кракова по культуре Роберт Пясковски попросил вмешаться представителей полиции и муниципального караула.

Из-за протеста встречу пришлось прекратить, а писательницу вывести через боковой вход.

"Политическая провокация ультраправых сил в Кракове, сорвавшая разговор с Оксаной Забужко, — попытка вбить клин между украинцами и поляками, которая на руку России. Уверен, что за этой провокацией виднеются путинские крысиные ушки. Обидно, но нам свое делать: строить мосты диалога и не искать поводов для раздора в прошлом, а творить общее будущее", — написал у себя в Facebook присутствовавший на встрече директор львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.