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22 ноября, 2022
 
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В Польше сорвали встречу с Забужко

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В инцидент пришлось вмешаться полиции
В инцидент пришлось вмешаться полиции
Фото: Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Инцидент произошел в понедельник в Кракове. Украинская писательница Оксана Забужко прибыла в Польшу накануне открытия Экономического саммита "Открытые глаза", где должна была получить награду, присуждаемую Краковским городским советом за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Но творческую встречу с писательницей прервали польские радикалы, пишет сайт lovekrakow.

Люди, ворвавшиеся на встречу с писательницей, кричали, что награда – это "плевок полякам в лицо". Они держали плакаты с перечеркнутыми портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича и кричали "Бандера вон за Дон".

Слова Забужко пытались перебивать лозунги "Привет, великая Польша, привет!", "Стоп бандеризации!", пишет издание.

Уполномоченный мэра Кракова по культуре Роберт Пясковски попросил вмешаться представителей полиции и муниципального караула.

Из-за протеста встречу пришлось прекратить, а писательницу вывести через боковой вход.

"Политическая провокация ультраправых сил в Кракове, сорвавшая разговор с Оксаной Забужко, — попытка вбить клин между украинцами и поляками, которая на руку России. Уверен, что за этой провокацией виднеются путинские крысиные ушки. Обидно, но нам свое делать: строить мосты диалога и не искать поводов для раздора в прошлом, а творить общее будущее", — написал у себя в Facebook присутствовавший на встрече  директор львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

https://www.facebook.com/tycholoz/posts/pfbid0WnsDRXMW1YzMKGCZyoFHv26FckRiDVJexkeKRBxEzMNxM23hs6955GHkK1aoY74Rl

Контекст:

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко родилась в 1960 году в Луцке.

В 1990 году выпустила роман "Полевые исследования украинского секса", который имел громкий успех. 

Забужко – лауреат самых престижных литературных премий в мире. Ее произведения переведены на множество иностранных языков. 

Теги: литература, Украина, Польша, Оксана Забужко, Краков
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