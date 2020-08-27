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Писательница Забужко: Украину собирались "обнулить" к концу прошлого года и перейти к полному демонтажу государственности

Накануне введения карантина проявлялись опасные симптомы того, что власть намеревалась отбросить Украину в 2014 год, но страна оказалась устойчивой. Такое мнение высказала украинская писательница Оксана Забужко.

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Забужко: Украинское государство за полтора года проявило значительно большую резистентность, чем я от него ожидала
Забужко: Украинское государство за полтора года проявило значительно большую резистентность, чем я от него ожидала
Фото: Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Возможно, в будущем украинцы узнают, какие сюрпризы готовила им власть и каких последствий нахождения у власти Владимира Зеленского удалось избежать в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в интервью "Обозревателю" сказала украинская писательница Оксана Забужко.

"У меня были подозрения, что сценаристы этого "шоу" собирались "обнулить" Украину еще где-то к концу прошлого года – и дальше переходить к тому месту, где мы их перебили в 14-м году: до полного демонтажа Украинского государства", – заявила она.

По словам литератора, в начале 2020 года проявились "тревожные симптомы": поездка Зеленского в Оман и слухи о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сбитый иранской ракетой пассажирский самолет, после чего Украина долго не выдвигала никаких претензий. Ситуацию изменил карантин, отметила она.

"В принципе я бы сказала, что во всем этом есть и хорошая новость: Украинское государство за эти полтора года проявило значительно большую резистентность, чем я от него ожидала. Короче, не так легко нас завалить", – констатировала Забужко.

Теги: Оксана Забужко, карантин, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, Оман, крушение самолета МАУ в Иране, пандемия
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