Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей

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По словам Сергея Соседова, его 85-летняя мать "все понимала и все знала"
По словам Сергея Соседова, его 85-летняя мать "все понимала и все знала"
Скриншот: Super / YouTube

Российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов рассказал, как 85-летняя мать восприняла его публичное признание в 2018 году, что он гомосексуалист. Об этом он рассказал в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 9 декабря на YouTube-канале Super.

"Мама отреагировала очень спокойно, потому что и мама – да и папа – все догадывались об этом. У нас в семье не было принято говорить о сексе, об интимной жизни, о женитьбе. У нас вообще такая семья: очень необычная в этом смысле", – признался 53-летний журналист.

Он подчеркнул, что его мать – очень интеллигентный человек, которая "все понимала и все знала".

"Ни разу в жизни ни мама, ни папа не задали мне вопрос (ни в каком возрасте): "Когда ты женишься?", "Почему ты не женишься?". Ни-ког-да! Говорю как на духу", – сказал Соседов.

Ранее в этом же интервью Соседов рассказал о романе с украинским певцом Петром Дмитриченко.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве в семье инженера-техника Антонины Петровны и капитана милиции Василия Матвеевича, который скончался в 2009 году от рака легких.

В 1996 году Соседов окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики Московского госуниверситета имени Ломоносова с красным дипломом.

Музыкальный критик стал популярен в середине 1990-х, когда стал принимать участие в ток-шоу "Акулы пера" на российском телеканале ТВ-6. С 2010-го по 2015 год Соседов был одним из четырех судей украинской версии шоу "Х-фактор" на СТБ. Известен своими критическими высказываниями в адрес представителей российского шоу-бизнеса.

Теги: шоу-бизнес, сексменьшинства, гомосексуальность, Сергей Соседов, признание, мать, каминг-аут, мама
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