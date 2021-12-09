  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей

По словам Сергея Соседова, его 85-летняя мать "все понимала и все знала" Скриншот: Super / YouTube

"Мама отреагировала очень спокойно, потому что и мама – да и папа – все догадывались об этом. У нас в семье не было принято говорить о сексе, об интимной жизни, о женитьбе. У нас вообще такая семья: очень необычная в этом смысле", – признался 53-летний журналист.

Он подчеркнул, что его мать – очень интеллигентный человек, которая "все понимала и все знала".

"Ни разу в жизни ни мама, ни папа не задали мне вопрос (ни в каком возрасте): "Когда ты женишься?", "Почему ты не женишься?". Ни-ког-да! Говорю как на духу", – сказал Соседов.

Ранее в этом же интервью Соседов рассказал о романе с украинским певцом Петром Дмитриченко.

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Видео: Super / YouTube