  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом

"Ну там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко – прекрасный певец, артист. Ну там не было такого уж… Ну там, может быть, был какой-то легкий роман. Он меня ведь нашел, потому что я до того не знал о Пете. Он прислал мне свои песни", – сказал Соседов.

Дмитриченко и Соседов вначале 2010-х. Фото: life.politeka.net

53-летний критик подчеркнул, что Дмитриченко – "интересный артист с ярким голосом", который очень хотел, чтобы о нем написали.

"Ну возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Но сказать, чтобы был бурный роман…" – сказал журналист.

На уточняющий вопрос, были ли у них "близкие сексуальные отношения", Соседов ответил: "Ну, я бы назвал это флиртом". Он добавил, что у певца уже есть жена и дочь, и намекнул, что Дмитриченко – бисексуал.

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Видео: Super / YouTube