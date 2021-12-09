  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом

"Ну там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко – прекрасный певец, артист. Ну там не было такого уж… Ну там, может быть, был какой-то легкий роман. Он меня ведь нашел, потому что я до того не знал о Пете. Он прислал мне свои песни", – сказал Соседов.
53-летний критик подчеркнул, что Дмитриченко – "интересный артист с ярким голосом", который очень хотел, чтобы о нем написали.
"Ну возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Но сказать, чтобы был бурный роман…" – сказал журналист.
На уточняющий вопрос, были ли у них "близкие сексуальные отношения", Соседов ответил: "Ну, я бы назвал это флиртом". Он добавил, что у певца уже есть жена и дочь, и намекнул, что Дмитриченко – бисексуал.
Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики Московского госуниверситета имени Ломоносова с красным дипломом.
Музыкальный критик стал популярен в середине 1990-х, когда стал принимать участие в ток-шоу "Акулы пера" на российском телеканале ТВ-6. С 2010-го по 2015 год Соседов был одним из четырех судей украинской версии шоу "Х-фактор" на СТБ. Известен своими критическими высказываниями в адрес представителей российского шоу-бизнеса.
Дмитриченко участвовал в нескольких музыкальных телешоу, в которых Соседов был членом жюри. В начале 2010-х СМИ писали о романе Соседова с украинским певцом. Сейчас Дмитриченко состоит в отношениях с телепродюсером Мариной Коваль, пара воспитывает дочь Соломию.