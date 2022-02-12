В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу

Аль Пачино танцевал под музыку, которую слушал в наушниках Фото: ЕРА

Пачино был запечатлен в черном спортивном костюме и черных кроссовках. Его образ во время прогулки дополнили солнцезащитные очки.

В публикации отмечается, что, вероятнее всего, 81-летний актер танцевал под музыку, которую слушал в наушниках.

12 февраля фото Пачино были опубликованы в Instagram.

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