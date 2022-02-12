Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2022
 
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В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу

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Аль Пачино танцевал под музыку, которую слушал в наушниках
Аль Пачино танцевал под музыку, которую слушал в наушниках
Фото: ЕРА

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино попал в объектив камер папарацци на прогулке в Беверли-Хиллз, во время которой он танцевал. Об этом 11 января сообщило британское издание Daily Mail.

Пачино был запечатлен в черном спортивном костюме и черных кроссовках. Его образ во время прогулки дополнили солнцезащитные очки.

В публикации отмечается, что, вероятнее всего, 81-летний актер танцевал под музыку, которую слушал в наушниках.

12 февраля фото Пачино были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Аль Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. В 1969 году он дебютировал в фильме "Я, Натали".

Популярность ему принесли роль гангстера Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" и Тони Монтана в фильме "Лицо со шрамом". За роль Фрэнка Слейда в фильме "Запах женщины" (1992) Пачино получил премию "Оскар".

С 2007 года актер встречается с аргентинской актрисой Люсилой Сола. Его падчерица – дочь Люсилы от предыдущего брака, аргентинская модель и актриса Камила Морроне является возлюбленной американского актера и экоактивиста Леонардо ДиКаприо.

Теги: спорт, музыка, режиссер, актер, кроссовки, сценарист, Аль Пачино
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