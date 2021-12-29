В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке

В публикации отмечается, что для выхода в город 35-летняя модель выбрала черное объемное пальто, которое сочетала с черной толстовкой, черными трикотажными брюками и черной бейсболкой. Четырехлетняя Лея была одета в красные брюки, пуховик Burberry, теплую шапку с цветным помпоном и расшитые пайетками сапоги Ugg.
28 декабря фото Шейк с дочерью во время прогулки по Нью-Йорку были опубликованы в Instagram.
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О романе Ирины Шейк с Брэдли Купером стало известно в апреле 2015 года. В марте 2017-го у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019-го появилась информация, что Шейк и Купер расстались.