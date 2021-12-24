В сеть попали фото Мэрайи Кэри, которая обнималась с молодым бойфрендом на улице Аспена

В публикации отмечается, что Кэри и Танака были запечатлены фотографами вечером 22 декабря. Пара гуляла по городу, держась за руки, обнималась и делала селфи. Кэри для прогулки по Аспену выбрала облегающие джинсы, ботильоны с заклепками, серебристый пуховик и шапку Prada стоимостью $2 тыс. Танака был одет в черную парку с капюшоном, красные штаны и черные ботинки.

23 декабря фото пары были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Кэри родилась 27 марта 1970 года. Дебютный альбом она выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.

Кэри и Танака встречаются с декабря 2016 года. Пара познакомилась на репетиции. Певица официально представила Танаку как своего бойфренда на церемонии включения рождественской иллюминации на Empire State Building в Нью-Йорке, где ей выпала честь зажечь праздничные огни.

С 1993-го по 1997 год Кэри была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому в 2011 году родила двоих детей – дочь Монро Кэннон и сына Мороккана Скотта Кэннона.