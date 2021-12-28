В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте

В публикации отмечается, что 57-летний Безос, чье состояние на данный момент оценивается в $202 млрд, не обращая внимания на зевак, страстно целовал на яхте 52-летнюю Санчес.
В материале таблоида подчеркивается, что основатель Amazon находится в хорошей спортивной форме, его тело выглядело подтянутым и загорелым. Санчес также продемонстрировала подтянутую фигуру в сексуальном черном бикини со стрингами.
Фото Безоса и его подруги с отдыха на острове Сан-Барт в Карибском море 27 декабря были опубликованы в Instagram.
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Отношения Безоса и Санчес начались в апреле 2018 года. У пары были свидания в отелях в Беверли-Хиллз, о которых стало известно в СМИ. На тот момент Безос был 25 лет женат на писательнице Маккензи Безос, с которой развелся в январе 2019 года. Санчес также была замужем за другом Безоса – бизнесменом Патриком Уайтселлом, с которым развелась в 2019 году.