В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте

В публикации отмечается, что 57-летний Безос, чье состояние на данный момент оценивается в $202 млрд, не обращая внимания на зевак, страстно целовал на яхте 52-летнюю Санчес.

В материале таблоида подчеркивается, что основатель Amazon находится в хорошей спортивной форме, его тело выглядело подтянутым и загорелым. Санчес также продемонстрировала подтянутую фигуру в сексуальном черном бикини со стрингами.

Фото Безоса и его подруги с отдыха на острове Сан-Барт в Карибском море 27 декабря были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #Chismologi * aAZ (@chismologiaaz)