В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео

Пугачева позирует в кадре в сером костюме, состоящем из широких брюк и укороченной куртки. Образ артистка дополнила черной кепкой и прозрачной блузкой.

Появившись в магазине, Пугачева поздоровалась с теми, кто находился за кадром, и направилась в следующий зал.

"Замечательное начало недели. Гуляем. С Аллусей всегда душевно и тепло", – подписал ролик Гуляев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)