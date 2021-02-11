"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что периодически переживает упадки и выгорание.

Остапчук: Очень важно распознать такие дни (я их называю "эти дни" Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, что иногда ему приходится справляться с эмоциональным выгоранием. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф", опубликованном 11 февраля.

"Стоит понимать, что у "людей сцены" обмен энергией со зрителями происходит в разы сильнее, чем в любой другой профессии. Ты очень много отдаешь в эмоциональном плане. Поэтому, конечно же, бывает выгорание, упадки, и тогда очень важно распознать такие дни (я их называю "эти дни") и просто побыть наедине с собой. В такие дни я практически ни с кем не разговариваю, много читаю, смотрю и всячески уделяю себе время", – признался он.

Своих хейтеров он назвал поклонниками, но со знаком "минус".

"В целом, больше меня мотивирует мое внутреннее желание реализоваться, мои близкие люди. А поклонники и хейтеры – это, скорее, подтверждение того, что ты интересен", – отметил он.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. Сейчас он ведет шоу "Маска" на канале "Украина".