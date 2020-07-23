В Украине снимут фильм о певице Квитке Цисык

Премьера фильма об американской певице украинского происхождения Квитке Цисык запланирована на 2022 год.

События в фильме разворачиваются в 1983 году, во время первой и единственной поездки Цисык в Украину Фото: Квітка/Фільм про Квітку Цісик / Facebook

Сценарий фильма "Квитка" об американской певице украинского происхождения Квитке Цисык примет участие в 14-м конкурсном отборе кинопроектов, организованном Госкино. Об этом продюсер фильма Валерия Борщевская рассказала в интервью порталу "Новое украинское кино".

По словам Борщевской, в 2019 году их команда выиграла грант от украинского культурного фонда для реализации кинопроекта о Цисык.

"Был написан сценарий, создан сайт проекта, рекламные материалы, а также состоялась командировка в Нью-Йорк, где мы познакомились с Эдвардом Раковичем – мужем Квитки Цисык", – рассказала изданию продюсер фильма.

Она сообщила, что премьера картины запланирована на 2022 год. Имя актрисы, которая исполнит главную роль в фильме о певице, продюсер не назвала. Картину будет снимать украинский режиссер Тарас Ткаченко, известный по фильмам "Черный ворон" и "Гнездо Горлицы".

Основные события в ленте разворачиваются в 1983 году, во время первой и единственной поездки Цисык в Украину.

Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения. В США она была известна как исполнительница рекламных джинглов, оперная и блюзовая певица. Также в репертуаре Цисык были украинские народные песни. Певица впервые посетила Украину в 30-летнем возрасте. Певица умерла в 1998 году на 45-году жизни.