В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"

"Золотой хрен" имеет для вас плохую новость: в течение 2021 года в современном урклите не появилось текстов, достойных посоревноваться за эту высокую награду. С другой стороны, эта новость хорошая: секс в текстах укрлита существенно улучшился", – сказано в сообщении.

Организаторы премии отметили, что в текущем году их коллеги из Великобритании также не присудили награду "Bad sex in the fiction award". Это, по их мнению, говорит о том, что описание секса в литературе улучшается во всем мире.