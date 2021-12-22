В Украине в этом году не будут вручать премию "Золотой хрен"

"Золотой хрен" имеет для вас плохую новость: в течение 2021 года в современном урклите не появилось текстов, достойных посоревноваться за эту высокую награду. С другой стороны, эта новость хорошая: секс в текстах укрлита существенно улучшился", – сказано в сообщении.
Организаторы премии отметили, что в текущем году их коллеги из Великобритании также не присудили награду "Bad sex in the fiction award". Это, по их мнению, говорит о том, что описание секса в литературе улучшается во всем мире.
"Золотой хрен" – ежегодная премия за самое плохое (неуместное, грубое или безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы (также номинируются описания прелюдии и мастурбации). В качестве награды победителям вручается корень хрена, сообщается на сайте организаторов.
Премию "Золотой хрен 2020" получил писатель Андрей Любка за сцену секса, ставшего метафорической местью всей украинской политике.
В 2019 году эту награду получил Василий Слапчук за "Роман & Роман", в 2018-м – Люко Дашвар за роман "Иніціація", сообщал ВВС, в 2017 году – Любко Дереш за произведение "Спустошення", сообщал "Буквоїд".