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13 апреля, 2023
 
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В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео

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Пейсли: Я здесь, чтобы поддержать направление "Отстраивание Украины" платформы United24, и призываю вас сделать то же самое
Пейсли: Я здесь, чтобы поддержать направление "Отстраивание Украины" платформы United24, и призываю вас сделать то же самое
Фото предоставлено командой United24

В Киев прибыл американский кантри-певец, обладатель премий "Грэмми" и ACM Awards, посол фандрайзинговой платформы United24 Брэд Пейсли. Об этом сообщается на странице United24 в Instagram.

Певец исполнил свой хит Same Here на фоне уничтоженной военной техники российских оккупантов, а также украинскую песню "Червона рута". 

"Больше года Россия запускает свои ракеты по мирным городам. Я здесь, чтобы поддержать направление "Отстраивание Украины" платформы United24, и призываю вас сделать то же самое", – сказал Пейсли.

Контекст:

Украину после полномасштабного российского вторжения посетили многие мировые знаменитости.

Среди них – американские актеры Бен Стиллер, Лиев Шрайбер и Шон Пенн, актрисы Джессика Честейн и Анджелина Джоли, американский ведущий Дэвид Литерман.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: United24, Брэд Пейсли
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