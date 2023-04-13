В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео

Пейсли: Я здесь, чтобы поддержать направление "Отстраивание Украины" платформы United24, и призываю вас сделать то же самое Фото предоставлено командой United24

Певец исполнил свой хит Same Here на фоне уничтоженной военной техники российских оккупантов, а также украинскую песню "Червона рута".

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"Больше года Россия запускает свои ракеты по мирным городам. Я здесь, чтобы поддержать направление "Отстраивание Украины" платформы United24, и призываю вас сделать то же самое", – сказал Пейсли.

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Фото предоставлено командой United24 Фото предоставлено командой United24 Фото предоставлено командой United24 Фото предоставлено командой United24 Фото предоставлено командой United24 Фото предоставлено командой United24