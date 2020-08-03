"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение

73-летний британский певец Элтон Джон обнародовал в сети фото, на котором запечатлены новые члены его семьи.

Джон вместе со своим партнером Фернишем воспитывает двух сыновей Фото: ЕРА

73-летний британский певец и музыкант Элтон Джон на своей странице в Instagram сообщил о пополнении в своей семье – артист обзавелся двумя щенками породы немецкая овчарка.

"Представляем новых членов семьи Джона-Ферниша", – подписал он публикацию.

"О, боже. Могу поспорить – ваши дети теперь самые счастливые", – отреагировали на фото подписчики музыканта.

"Люблю немецких овчарок", – прокомментировали фото поклонники Элтона Джона.

Элтон Джон живет в браке с Дэвидом Фернишем. Пара поженилась в 2005 году, став одними из первых, кто воспользовался возможностью заключать однополые браки в Британии.

В 2010 году суррогатная мать родила паре первенца – сына Захария. В 2013 году в семье появился Элайджа – второй сын, рожденный суррогатной матерью.

Осенью 2019 года сыновья и Ферниш сопровождали артиста во время его концертного тура по Австралии.