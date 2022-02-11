"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках

Хайек снята сверху, с высоты. В кадре актриса запечатлена плавающей на животе в голубом бикини.

Пост актриса сопроводила хештегом tbt. Он расшифровывается как Throwback Thursday. Это переводится как "четверг воспоминаний". Под этим хештегом публикуют архивные снимки.

"Вау! Очень большая и крепкая задница! – отметил подписчик selman_ali_hamid_.

"Русалка", – написала affectionhayek.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.