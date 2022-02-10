"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку

Актриса снята со спины так, что крупным планом показана ее пятая точка в облегающих джинсах.

"Настроение, когда спала два часа, и у тебя целый день съемки на французском языке", – написала она. О каком проекте идет речь, Асмус не сказала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Ну и зачем нам твой чебурек?" – спросила подписчица lana4ka_kas.

"Это не чебурек, это булочки", – ответила ей 001ru01.