"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье

"Привет, 2022-й", – подписала она публикацию, которая собрала больше 70 тыс. лайков.

"Всегда такая шикарная", – прокомментировал sovranorwe.

"Вау, сексуальная малышка София", – написал amil_gadirov.

Контекст:

София Роуз Сталлоне родилась 27 августа 1996 года в Майами, штат Флорида, США. Ее мама – американская модель Дженнифер Флавин. Сталлоне женился на Флавин, которая младше его на 22 года, в 1997 году. Для актера этот брак стал третьим. У Софии есть две младшие сестры – Систин Роуз Сталлоне (1998) и Скарлет Роуз (2002).